Der britische Premier Boris Johnson (IMAGO/ZUMA Wire / Tayfun Salci)

Nach Angaben seines Büros wird er dabei neue Militärhilfe in Höhe von 357 Millionen Euro ankündigen. Großbritannien hat der Ukraine bereits Rüstungsgüter wie Raketen und Raketenwerfer geliefert. Das neue Paket enthält demnach Gerät für elektronische Kriegsführung, ein Artillerieortungsradar, Ausrüstung zum Blockieren von GPS-Ortung und Tausende Nachtsichtgeräte.

Laut vorab veröffentlichten Auszügen will Johnson in seiner Rede vor dem ukrainischen Parlament erklären, dass der Abwehrkampf gegen die russischen Invasoren die beste Stunde der Ukraine darstelle, an die man sich noch in Generationen erinnern werde. Damit spielt er auf den Kampf der Briten gegen Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg und eine Rede des damaligen Premierministers Churchill an.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.