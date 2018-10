Der ehemalige britische Außenminister Johnson hat auf dem Parteitag der Konservativen erneut Stellung gegen den Brexit-Kurs von Premierministerin May bezogen.

Johnson warf der britische Regierung vor, die Umstände des Austritts Großbritanniens aus der EU zu verschleiern. Die Bevölkerung solle in jahrelange Ungewissheit über die Folgen des Brexit geraten. Er nannte die Pläne von Premierministerin May eine gefährliche und instabile Flickschusterei, die die Brexit-Gegner stärke und den Ruf nach einem zweiten Referendum lauter werden ließe. Johnson wandte sich ausdrücklich gegen eine neue Volksabstimmung: dies wäre seiner Darstellung nach desaströs für die Vertrauenswürdigkeit der Politik.



Johnson galt als einer der prominentesten Befürworter des Brexit und hatte vor drei Monaten aus Protest gegen Premierministerin Mays Umsetzungspläne das Kabinett verlassen. Nun rangiert er als Mays schärfster innerparteilicher Rivale. Gegenüber der Zeitung "The Sun" kündigte er an, er würde den Austritt um mindestens sechs Monate verschieben, sollte er Regierungschef werden.