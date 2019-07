Seit drei Tagen ist Boris Johnson britischer Premierminister. Nicht wenige haben erwartet, dass er, einmal im Amt, die lauten Wahlkampftöne hinter sich lässt. Das Gegenteil ist der Fall. Johnson wirft den Turbo an, um sein Land auf einen No Deal vorzubereiten. Auf den Ausstieg aus der Europäischen Union ohne Abkommen, auf den Sprung über die Klippe.

Der neue britische Regierungschef will keine Kompromisse machen. Sind die Europäer nicht bereit, London einen neuen Vertrag zu geben, ist am 31. Oktober Schluss. Die Bedingungen des Brexit-Abkommens seien "nicht akzeptabel", verkündete Johnson im Unterhaus bei seinem ersten Auftritt im neuen Amt. Der Beifall war riesig.



Kein Wunder. Johnson hat die Regierungsbänke mit Hardlinern besetzt. Alle Kabinettsmitglieder wurden auf den No Deal eingeschworen.



Was steckt hinter der radikalen Konfrontation? Boris Johnson weiß genau, dass ihm die 27 EU-Staaten keine substanziellen Änderungen am Ausstiegsvertrag anbieten werden. Warum beharrt er trotzdem auf der Maximalforderung?



Dazu gibt es nun zwei Lesarten. Die eine lautet: Das ist alles nur Show. Denn Boris Johnson ist unbestritten ein glänzender Kommunikator. Wo auch immer der 55-Jährige auftaucht, bildet sich in kürzester Zeit eine Menschentraube. Er füllt jeden Saal mit Leichtigkeit, er reißt die Leute von den Sitzen.



Nach der farblosen Theresa May könnte es der neue Premier dank seines Charismas mithin schaffen, den mit Brüssel ausgehandelten Deal doch noch über die Ziellinie zu bringen. Dem Schwein ein bisschen Lippenstift aufzudrücken, wie der Engländer sagt.



In Brüssel werden zu diesen kosmetischen Eingriffen offenbar schon Überlegungen angestellt. Mit der Zeit, die seit dem ursprünglich für den 29. März geplanten Brexit vergangen ist, sind auch die britischen Schulden kleiner geworden – denn das Land zahlt immer noch EU-Mitgliedsbeiträge. Nicht mehr satte 40 Milliarden Euro müsste London beim Austritt überweisen, sondern einige Milliarden weniger. Das könnte im Parlament ziehen, so das Kalkül.



Zusätzlich gibt es jede Menge unverbindliche Zusicherungen, vor allem zum umstrittenen Backstop für Nordirland.

Kosmetische Eingriffe werden Brexit-Anhänger nicht überzeugen

Das Problem an diesem Ansatz: Die harten Brexit-Anhänger kaufen das nicht einmal Boris Johnson ab. Der Lippenstift auf dem Schwein mag noch so rot und dick aufgetragen sein, die radikalen EU-Gegner wird er nicht täuschen können.



Was zur zweiten Lesart führt: Dass Johnson tatsächlich den Showdown will. Mit Brüssel, aber vor allem im eigenen Land. Auch dazu braucht es zunächst eine Show. Johnson klappert im August die großen EU-Hauptstädte ab. Aber ob in Berlin oder Paris und in Brüssel sowieso, überall bekommt er einen Korb.



Was bedeutet: Johnson muss jetzt den No Deal durchziehen. Das Problem: Das Unterhaus wird sich querstellen. Schon mehrfach hat eine Mehrheit der Abgeordneten parteiübergreifend den No Deal abgelehnt.



Aber was nicht vergessen werden darf. Die britische Nation ist müde. Sie will, dass der Brexit-Alptraum endlich aufhört. Also stellt sich ein Premier Johnson vor die Nation und ruft sie auf, ihm ein Mandat für den harten Ausstieg zu geben. Denn Johnson hat derzeit nur eine Mehrheit von zwei Abgeordneten.



Die Umfragen zeigen, dass eine Mehrheit der Briten zum 31. Oktober aus der EU raus will. Zu welchem Preis auch immer. Und Johnson hat sich vom ersten Moment an als harter Brexit-Verfechter präsentiert. Geht sein Kalkül auf, holt er sich bei einer vorgezogenen Neuwahl die parlamentarische Macht, die er braucht.



Ob am Ende tatsächlich genug Briten Boris Johnson das Mandat geben, um über die Brexit-Klippe zu springen, ist sehr schwer zu sagen. Nur eines ist klar: Unsicherheit bleibt das einzig Sichere in Großbritannien.