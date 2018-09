Der ehemalige britische Außenminister Johnson hat seine Kritik an der Verhandlungsführung seines Landes in den Brexit-Gesprächen erneuert.

In einem Beitrag für die Zeitung "The Telegraph" schreibt der konservative Politiker, ein Sieg Brüssels sei unausweichlich. Großbritannien werde am Ende am Boden liegen. Dafür verantwortlich sei die Verhandlungslinie von Premierministerin May, die sie Anfang Juli auf dem Landsitz Chequers vorgestellt hatte. EU-Unterhändler Barnier hatte die britische Regierung gestern erneut aufgerufen, ihre Position zu klären.