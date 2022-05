Hessen: Der CDU-Politiker Boris Rhein ist zum neuen Ministerpräsidenten gewählt worden (dpa/Sebastian Gollnow)

Der 50-jährige Rhein war unter Bouffier zunächst Innenminister, bevor er 2014 ins Ministerium für Wissenschaft und Kunst wechselte. Seit 2019 war er Präsident des hessischen Landtags. Rhein bat darum, im Geiste von Gesprächsbereitschaft und Dialog zusammenzuarbeiten. Er trete sein Amt in einer unübersichtlichen Zeit an.

Bouffier hatte zuvor offiziell seinen Rücktritt erklärt. Er dankte seinen politischen Weggefährten, der Landesregierung und den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Parlaments. Mit Blick auf die Opposition versicherte Bouffier, dass er stets versucht habe, zwischen Position und Person zu unterscheiden und das Verbindende und nicht das Trennende hervorzuheben.

Der 70-Jährige war bereits gestern feierlich verabschiedet worden. Er war zuletzt dienstältester Ministerpräsident Deutschlands und hatte seinen Rückzug nach zwölf Jahren bereits im Februar angekündigt.

Zur neuen Landtagspräsidentin wurde die CDU-Abgeordnete Astrid Wallmann gewählt. Sie ist die erste Frau an der Spitze des hessischen Parlaments. In Hessen bilden CDU und Grüne eine Koalitionsregierung. Wallmann betonte in ihrer Rede den Wert der Demokratie und verwies auf die teils niedrige Wahlbeteiligung bei den jüngsten Landtagswahlen in Deutschland.

