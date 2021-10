In der Deutschen Bucht darf ein Windpark mit 900 Megawatt Leistung gebaut werden.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg erließ den Planfeststellungsbeschluss. Das Projekt Borkum Riffgrund 3 des dänischen Unternehmens Örsted liegt etwa 53 Kilometer von der Insel Borkum und 55 Kilometer von der Insel Juist entfernt in der Nordsee. Auf 75 Quadratkilometer Fläche sollen 83 Windräder gebaut werden. Die Rotoren haben eine Spannweite von 200 Metern. Nach Angaben von Örsted soll der Park im drei bis vier Jahren in Betrieb gehen.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.