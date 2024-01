Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Virginia Mayo)

Er verurteile die Tat auf das Schärfste, teilte er nach einem Telefonat mit dem Außenminister Amir-Abdollahian mit. Er habe ihm sein Beileid übermittelt.

Der Anschlag wurde in der südiranischen Stadt Kerman verübt. Laut Staatsmedien zündeten die Attentäter im Abstand von etwa 15 Minuten zwei Bomben nahe einer Moschee. Auf deren Gelände befindet sich das Grab des 2020 von den USA getöteten Generals Kassem Soleimani. Soleimani gehörte den Revolutionsgarden des islamistischen Regimes an. Er wurde vor vier Jahren bei einem gezielten US-Drohnenangriff getötet. Anlässlich seines vierten Todestags hatten sich zahlreiche Menschen versammelt. Wer den Anschlag verübt hat, ist unklar. Irans Staatschef Chamenei und Präsident Raisi kündigten entschiedene Reaktionen an. Landesweit wurde Staatstrauer ausgerufen. Es handelt sich um das folgenschwerste Attentat in der rund 45-jährigen Geschichte der Islamischen Republik.

