Das hat der EU-Außenbeauftragte Borrell bei der Münchner Sicherheitskonferenz bestätigt. Er forderte die EU-Länder auf, auch eigene Munitionsbestände an die Ukraine abzugeben und verstärkt und schneller Waffen zu liefern.

Estlands Ministerpräsidentin Kallas sagte, angesichts des großen Munitionsbedarfs der Ukraine müssten die Produktionskapazitäten schnell ausgebaut werden. Die EU-Staaten sollten Geld zur Verfügung stellen, mit dem die EU gebündelt Großaufträge an die Rüstungsindustrie vergibt, ähnlich wie bei der Impfstoffbeschaffung in der Corona-Pandemie. Die Industrie könne dann in die Ausweitung ihrer Produktion investieren. Kallas verwies darauf, dass Russland an einem Tag so viele Artilleriegranaten verfeuere wie Europa in einem Monat produziere. Es gehe jetzt darum, schnell zu reagieren.

