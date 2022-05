Josep Borrell, Hoher Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik. (dpa / Photothek / Thomas Koehler)

Er verstehe diejenigen nicht, die in Waffenlieferungen vor allem eine Verlängerung des Krieges sähen, sagte Borrell der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Kriege endeten mit Verhandlungen. Man müsse aber aus einer Position der Stärke an den Verhandlungstisch kommen. Jetzt gehe es darum, die Ukrainer in diese Position zu bringen, betonte Borrell.

Dass die Europäische Union bei Verhandlungen eine Vermittlerrolle einnehmen könnte, schloss der EU-Außenbeauftragte aus. Das würde Russland nicht akzeptieren. Die Türkei mache hier - Zitat - "einen guten Job". Sie habe gute Beziehungen zu beiden Seiten. Am besten wären natürlich die Vereinten Nationen als Vermittler.

