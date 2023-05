EU-Außenbeauftragter

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell (AP / Virginia Mayo)

Die Einfuhren seien seit Anfang vergangenen Jahres von 1,7 Millionen Barrel pro Monat auf mehr als 63 Millionen Barrel gestiegen, schrieb Borrell in einem Blog-Beitrag für eine offizielle Website der EU. Zugleich exportiere Indien immer größere Mengen von Produkten, die aus russischem Öl hergestellt seien, in andere Länder. So habe die Ausfuhr von Erzeugnissen wie Flugzeugtreibstoff oder Diesel aus Indien in die EU von 1,1 auf 7,4 Millionen Barrel zugenommen. Borrell räumte ein, dass indische Unternehmen keinen europäischen Gesetzen unterlägen. Dennoch sei klar, dass mit einem solchen Vorgehen die Wirksamkeit der wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine verhängten Strafmaßnahmen gegen Russland untergraben werde.

Man könne auch nicht die Augen davor verschließen, dass Unternehmen aus der EU selbst Sanktionen umgingen, wenn sie raffiniertes Öl kauften, das ursprünglich aus Russland stamme, betonte Borrell.

