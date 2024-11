Krieg in Nahost

Borrell schlägt Aussetzen des Dialoges mit Israel vor

Der scheidende EU-Außenbeauftragte Borrrell schlägt den Mitgliedstaaten der Europäischen Union vor, den regelmäßigen politischen Dialog mit Israel auszusetzen. In einem Brief an die EU-Außenminister führt er laut Medienberichten "ernste Bedenken über mögliche Verletzungen des humanitären Völkerrechts in Gaza" an.