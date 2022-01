Das ukrainische Außenministerium (dpa)

Die Europäische Union werde alle Mittel mobilisieren, um Kiew zu unterstützen, sagte Borell beim einem Treffen der EU-Außenminister im französischen Brest. Es sei unter anderem eine Dringlichkeitssitzung des Sicherheitskomitees anberaumt worden. Dabei gehe es auch um technische Hilfestellung für die Ukraine. Ob Russland hinter dem Angriff stecke, sei noch unklar, betonte Borrell. Man habe keine Beweise, aber es sei denkbar.

Mehrere Webseiten der ukrainischen Regierung waren in der Nacht zum Freitag Ziel einer massiven Cyberattacke geworden. So konnte etwa die Webseite des Außenministeriums nicht aufgerufen werden. Dort waren zeitweise die Worte "Habt Angst und rechnet mit dem Schlimmsten" in ukrainischer, russischer und polnischer Sprache zu lesen. Auch die Webseiten des Katastrophenschutzministeriums und des Kabinetts waren nicht erreichbar.

