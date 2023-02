Nach sechs Siegen in sechs Pflichtspielen in diesem Jahr will der Bundesligist seinen Erfolg im Achtelfinale des wichtigsten europäischen Fußball-Vereinswettbewerbs fortsetzen. Ein Erfolg über das mit zahlreichen Topspielern besetzte Team aus England würde den Dortmundern eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 7. März in London sichern.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.