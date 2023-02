Borussia Dortmund - FC Chelsea (picture alliance / dpa / Federico Gambarini)

Torschütze für Dortmund war Adeyemi in der 63. Minute.

Das Rückspiel in London findet in drei Wochen statt. Im zweiten Spiel des Abends siegte Benfica Lissabon in Brügge mit 2:0. Gestern hatte bereits der FC Bayern auswärts gegen Paris Saint-Germain mit 1:0 gewonnen. Kommende Woche finden die Achtelfinalhinspiele von Eintracht Frankfurt gegen Neapel und RB Leipzig gegen Manchester City statt.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.