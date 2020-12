Die Internationale Organisation für Migration hat in der Nähe der bosnischen Stadt Bihac ein Aufnahmelager für Flüchtlinge geschlossen.

Rund 1.300 Menschen würden nun auf der Straße stehen, sagte die Koordinatorin der Einrichtung. Obdachlos gewordene Bewohner hätten Zelte und Container in Brand gesetzt. Die bosnischen Behörden hatten das im September errichtete Lager Lipa trotz Zusicherung nicht an das Stromnetz und die Wasserversorgung angeschlossen. Helfer kritisierten menschenunwürdige Zustände in dem Lager. Durch Bosnien verläuft ein Ableger der sogenannten Balkanroute, über die Flüchtlinge und Migranten aus der Türkei nach Westeuropa zu gelangen versuchen.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.