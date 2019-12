In Bosnien und Herzegowina haben die Behörden mit der Auflösung des international kritisierten Flüchtlingslagers Vucjak begonnen.

Busse fuhren vor, um die rund 600 Migranten in eine ehemalige Kaserne bei Sarajevo zu bringen. Das Camp war im vergangenen Sommer auf dem Gelände einer ehemaligen Mülldeponie eingerichtet worden. Es verfügt über keine Strom- und Wasseranschlüsse; die Zelte haben keinen festen Boden. Die EU pocht seit längerem auf die Schließung. Viele der Flüchtlinge harrten dort aber aus, weil sie nahe an der Grenze zu Kroatien bleiben wollten. Migranten versuchen immer wieder, über die grüne Grenze in das benachbarte EU-Land zu gelangen.