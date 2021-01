Der katholische Flüchtlingsbischof in Deutschland, Heße, hat schnelle Hilfe für die in Bosnien ausharrenden Migranten gefordert.

Die Bilder aus dem Balkanstaat seien erschütternd, sagte der Hamburger Erzbischof der Katholischen Nachrichten-Agentur. Es handle sich um eine humanitäre Katastrophe, die es so schnell wie möglich mit internationaler Hilfe zu lösen gelte. Heße forderte etwa von der Europäischen Union, vor Ort zu helfen, aber auch Schutzsuchende aufzunehmen. In Sichtweite zu einem EU-Mitgliedstaat campierten Menschen bei eisigen Temperaturen im Freien und drohten zu erfrieren, sagte Heße. Es sei keine verantwortbare Option, die Augen vor dem Elend zu verschließen oder gar auf einen abschreckenden Effekt zu spekulieren, betonte er.



In Bosnien war kurz vor Weihnachten ein Flüchtlingslager nahe der Gemeinde Lipa durch einen Großbrand zerstört worden. Zahlreiche Menschen verloren mitten im Winter ihr Obdach. Der bosnischen Regierung ist es bislang nicht gelungen, für alle Flüchtlinge winterfeste Unterkünfte bereitzustellen.

