An der Grenze zwischen Bosnien-Herzegowina und Kroatien harren etwa einhundert Migranten aus.

Wie die Polizei mitteilte, verbrachten sie die Nacht am Straßenrand in der Nähe der nordbosnischen Stadt Bihac. Sicherheitskräfte hätten die Menschen daran gehindert, illegal die Grenze zu überqueren. Von der einheimischen Bevölkerung wurden sie mit Lebensmitteln und Getränken versorgt.



Bei den Menschen handelt es sich um Flüchtlinge, die ihre Unterkunft in Bosnien verlassen haben, um in die Europäische Union zu gelangen. Inzwischen sollen sich in der Region Bihac mehrere tausend Migranten befinden, die Bosnien verlassen wollen.