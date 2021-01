Angesichts der humanitären Krise der Geflüchteten im bosnischen Lipa will die Europäische Union zusätzlich 3,5 Millionen Euro bereitstellen.

Der Außenbeauftragte Borrell forderte die Regierung in Bosnien auf, schnell ein neues Lager zu errichten. Rund 900 Menschen hielten sich noch immer in Lipa auf, weitere 800 in der Umgebung. Sie seien Wind und Wetter ausgesetzt, betonte er.



Das Flüchtlingslager im Grenzgebiet zu Kroatien war vor einer Woche von der Internationalen Organisation für Migration geräumt worden, weil die bosnischen Behörden es nicht winterfest gemacht hatten. Aus Wut und Verzweiflung steckten einige Bewohner daraufhin die Zelte und Container in Brand. Die Einquartierung der Menschen in eine alte Kaserne scheiterte dann an örtlichen Protesten.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.