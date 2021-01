Die Bundesregierung plant nach eigenen Angaben keine Aufnahme von Schutzsuchenden aus Bosnien-Herzegowina.

Das teilte eine Sprecherin des Innenministeriums mit. Die Bundesregierung habe aber an die lokalen Verantwortlichen appelliert, umgehend tragfähige Lösungen für die betroffenen Menschen zu finden. SPD-Fraktionsvize Post hatte sich zuletzt offen für eine Aufnahme von Schutzsuchenden gezeigt. Der CDU-Politiker Merz warnte dagegen vor einem Anreiz zur Migration nach Europa.



Im bosnischen Grenzgebiet zum EU-Staat Kroatien sind Migranten bei winterlichem Wetter unzureichend untergebracht. Vor einer Woche brannte in Bosnien-Herzegowina das Lager Lipa im Grenzgebiet zu Kroatien ab. Eine Verlegung von Hunderten Menschen in eine alte Kaserne scheiterte an örtlichen Protesten.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.