In Sarajevo, der Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina, hat zum ersten Mal überhaupt eine Gay-Pride-Parade stattgefunden.

Nach Agenturberichten zogen mehrere tausend Personen mit Regenbogen-Fahnen von der "Ewigen Flamme" im Stadtzentrum zum Parlamentsgebäude in knapp zwei Kilometer Entfernung.



Zu den Teilnehmern zählte auch US-Botschafter Eric Nelson, der sich zu seiner Homosexualität bekennt und mit seinem Partner zusammenlebt. Auch weitere westliche Diplomatinnen und Diplomaten waren dabei.



Einer der bekanntesten Sänger Bosniens nahm ebenfalls teil. Bozo Vreco sieht sich selbst als Mann ebenso wie als Frau und singt das traditionelle bosnische Liebeslieg Sevdalinka in männlicher und weiblicher Stimmlage.



Ein massives Aufgebot der Polizei sicherte die Kundgebung, die ohne Zwischenfälle verlief. Allerdings gab es Proteste von ultra-konservativen Gruppen.



Sarajevo war die letzte Hauptstadt im ehemaligen Jugoslawien, in der es noch keine Pride-Parade gegeben hatte.