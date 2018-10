In Bosnien-Herzegowina ist das dreiköpfige Staatspräsidium neu gewählt worden.

Wie die Wahlkommission in Sarajevo mitteilte, wird für die muslimischen Bosniaken der Politiker Dzaferovic in das Gremium einziehen. Die Serben wählten den pro-russischen Vertreter Dodik. Nicht wiedergewählt wurde der nationalistische Kroate Covic. Statt seiner zieht der als moderat geltende Politiker Komsic in das höchste Amt des Balkanstaates. - Im Staatspräsidium Bosnien-Herzegowinas muss jede der drei Volksgruppen einen Vertreter stellen.



Zu den ebenfalls gestern abgehaltenen Parlamentswahlen liegen noch keine Ergebnisse vor. - Die Wahlbeteiligung lag bei 53 Prozent.