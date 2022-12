Brüsseler EU-Gipfel

Flaggen der europäischen Union vor dem Hauptquartier in Brüssel (picture alliance / Xinhua News Agency | Zheng Huansong)

Schon am Dienstag hatten sich die Europaminister aller EU-Mitgliedstaaten für den Kandidatenstatus von Bosnien-Herzegowina ausgesprochen. Auch die Kommission hatte dies im Oktober empfohlen, den Schritt aber an Reformen bei Justiz und Verwaltung geknüpft. Die mangelnde Stabilität des Balkanstaates gilt seit Längerem als problematisch. Das Land ist aufgeteilt in die überwiegend von bosnischen Serben bewohnte Republika Srpska und die Föderation Bosnien und Herzegowina, in der mehrheitlich muslimische Bosniaken sowie Kroaten wohnen. Die Zentralregierung wird häufig von Konflikten gelähmt.

Bisher sind insgesamt sieben Länder offiziell EU-Beitrittskandidaten: die Türkei, Nordmazedonien, Montenegro, Serbien und Albanien sowie die Ukraine und Moldau, denen die EU diesen Status im Juni gewährt hatte. Bis zu einer Aufnahme aller Länder können aber noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte vergehen.

EU-Kommission soll Antwort auf US-Subventionen finden

Die europäischen Staats- und Regierungschefs baten bei ihrem Treffen die EU-Kommission, Maßnahmen im Subventionsstreit mit den USA zu erarbeiten. Dies teilte ein europäischer Beamter am Rande des EU-Gipfels in Brüssel mit. Er sagte, die Mitgliedsstaaten seien sich einig, dass die EU eine eigene Strategie benötige, um die eigene wirtschaftliche, industrielle und technologische Basis zu sichern.

Die Europäische Union kritisiert milliardenschwere Subventionen in den USA für bestimmte Industriebereiche und sieht sich dadurch im transatlantischen Wettbewerb benachteiligt. Frankreichs Präsident Macron verlangte auf dem Gipfel eine entschiedene Antwort Europas. Die Bundesregierung ist hier deutlich verhaltener. Finanzminister Lindner hatte kürzlich vor einem Subventionswettbewerb und einem "Handelskrieg" mit den USA gewarnt.

Wien verlangt Grenzzäune

Österreich forderte auf dem Gipfel die EU zur Finanzierung von Grenzzäunen in Rumänien, Bulgarien und Ungarn auf. Bundeskanzler Nehammer sagte in Brüssel, man müsse endlich das Tabu Zäune brechen. Zuletzt seien 75.000 Menschen in die EU eingereist und hätten diese bis nach Österreich durchquert, ohne registriert zu sein. Dies stelle ein Sicherheitsproblem dar, das gelöst werden müsse.

Auch Streit um Gaspreisdeckel auf der Tagesordnung

Auf dem Gipfel geht es außerdem um die Maßnahmen in der Energiekrise. Bundeskanzler Scholz zeigte sich zuversichtlich, dass die 27 Staaten im Streit über einen europäischen Gaspreisdeckel bald eine Einigung erzielen werden.

Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei EVP, Weber (CSU), sagte im ZDF, die EU hätte die Marktmacht, um den Preis zu senken - und deswegen brauche es auf dem heutigen Gipfeltreffen in Brüssel Ergebnisse. Weber ergänzte, auf den Weltmärkten müsse Europa deutlich mehr für Gas bezahlen als beispielsweise Asien. Deshalb sei eine Intervention notwendig.

Mehr zum Thema

Diese Nachricht wurde am 15.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.