In Bosnien-Herzegowina werden heute eine neue Staatsführung und neue Volksvertreter gewählt.

Die Einwohner des Balkanstaats entscheiden über die Zusammensetzung der beiden Parlamentskammern sowie des dreiköpfigen Staatspräsidiums, das die Bevölkerungsgruppen in dem Land repräsentiert. Dem Gremium gehören gehören ein Serbe, ein Kroate und ein Muslim an. Die drei Mitglieder lösen sich alle acht Monate als amtierender Präsident ab. Abgestimmt wird außerdem über die Regionalparlamente in der serbischen Teilrepublik Srpska und in der muslimisch-kroatischen Föderation. Trotz massiver Hilfen der EU und der USA steckt das Land wegen des Streits seiner drei Volksgruppen seit vielen Jahren in der Sackgasse. Sowohl die Reformen im Inneren als auch die Annäherung an die EU werden dadurch blockiert.