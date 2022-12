Logo des EU-Gipfels in Brüssel im Dezember 2022 (Foto: IMAGO / Nicolas Landemard / Le Pictorium) (IMAGO / Le Pictorium / IMAGO / Nicolas Landemard / Le Pictorium)

Diese Entscheidung trafen die Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfeltreffen in Brüssel. Zuvor hatte bereits die Kommission den Kandidatenstatus empfohlen, dies aber an Reformen bei Justiz und Verwaltung des Balkan-Landes geknüpft. Es ist aufgeteilt in die überwiegend von bosnischen Serben bewohnte Republika Srpska und die Föderation Bosnien und Herzegowina, in der mehrheitlich muslimische Bosniaken sowie Kroaten wohnen. Die ethnischen Konflikte führen regelmäßig zu einer Lähmung der Zentralregierung.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.