Die Organisation "Help – Hilfe zur Selbsthilfe" hat die Europäische Union aufgefordert, Staaten wie Bosnien-Herzegowina in der aktuellen Krise um das Flüchtlingslager Lipa stärker in die Pflicht zu nehmen.

Es werde immer über die schlimmen Zustände im griechischen Moria gesprochen, sagte Geschäftsführerin Settele im Deutschlandfunk. Ähnliche Situationen gebe es jedoch über ganz Südost-Europa verteilt. Die Hilfsorganisation Care warnte, die ehemaligen Bewohner von Lipa befinden sich in lebensbedrohlichen Situationen. Regionaldirektorin Bucan erklärte, tausende Menschen seien ohne Heizung und Dach über dem Kopf und schutzlos dem starken Schneefall und der Kälte ausgesetzt.



Kurz vor Weihnachten hatten die bosnischen Behörden das Flüchtlingslager Lipa geschlossen und dies mit den schlechten hygienischen Zuständen begründet. Einige Bewohner steckten daraufhin ihre Zelte in Brand. Nun sollen die Menschen vorerst in feste Unterkünfte im Landesinneren gebracht werden.

