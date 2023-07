Verstoß gegen Dayton-Abkommen

Christian Schmidt (Archivbild). (dpa / picture alliance / AA | Elman Omic)

Die jüngsten Beschlüsse in der Republika Srpska seien eine klare Verletzung der verfassungsmäßigen Ordnung Bosnien-Herzegowinas und des Dayton-Abkommens, sagte Schmidt in Sarajevo. Die Abgeordneten hatten am Dienstag dafür gestimmt, die Entscheidungen des Verfassungsgerichts des Landes nicht mehr anzuerkennen. Zuvor hatte das Parlament zudem ein Gesetz verabschiedet, mit dem Entscheidungen des Repräsentanten umgangen werden sollten.

Bosnien-Herzegowina ist aufgeteilt in die überwiegend von bosnischen Serben bewohnte Republika Srpska und die Föderation Bosnien und Herzegowina, in der mehrheitlich muslimische Bosnier und Kroaten leben. Seit Längem gibt es in der Republika Srpska Abspaltungsbestrebungen. Russland wird vorgeworfen, diese zu unterstützen.

