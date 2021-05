Der frühere Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt wird Hoher Repräsentant der internationalen Gemeinschaft für Bosnien und Herzegowina.

Der CSU-Politiker übernehme den Posten am 1. August und trete damit die Nachfolge des österreichischen Diplomaten Inzko an, teilte das Auswärtige Amt in Berlin mit. Dort solle er eine wichtige Rolle zur Umsetzung notwendiger Reformen und der Überwindung politischer Gegensätze spielen. Damit das Balkanland die erforderliche internationale Aufmerksamkeit erfahre, werde Deutschland "weiterhin vollen Einsatz zeigen".



Das Amt des Hohen Repräsentanten wurde mit dem Friedensvertrag von Dayton geschaffen. Mit dem Abkommen wurde 1995 der Krieg in Bosnien und Herzegowina beendet. Der Gesandtehat sein Büro in Sarajewo und soll die Umsetzung der zivilen Aspekte des Abkommens überwachen.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.