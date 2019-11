Das Deutsche Rote Kreuz hat die Zustände im provisorischen Flüchtlingslager Vucjak im Nordwesten von Bosnien und Herzegowina als unhaltbar kritisiert.

Für den Winter sei die Unterbringung in keiner Weise gerüstet, sagte ein DRK-Mitarbeiter in Sarajevo. Es gebe weder fließendes Wasser noch Strom und insgesamt nur 100 Zelte, die überdies nicht wetterfest seien. Auch könne nur noch eine warme Mahlzeit pro Tag sichergestellt werden. Der Chef der EU-Delegation in Bosnien-Herzegowina, Sattler, hatte gestern eine Schließung des Lagers gefordert. Der Ort sei aus hygienischen Gründen inakzeptabel.



Das Lager Vujak bei Bihac liegt auf einer ehemaligen Mülldeponie nahe der Grenze zu Kroatien.