Der ehemalige peruanische Präsident Garcia hat in der Botschaft von Uruguay Asyl beantragt.

Das peruanische Außenministerium teilte mit, aufgrund von Korruptionsermittlungen sei ein Ausreiseverbot gegen Garcia verhängt worden. Daraufhin habe Garcia in der Botschafterresidenz in Lima um Asyl gebeten.



Gegen Garcia wird wegen des Verdachts der Bestechlichkeit ermittelt. Er soll von dem brasilianischen Baukonzern Odebrecht während seiner zweiten Amtszeit von 2006 bis 2011 Gelder erhalten haben. Odebrecht hat eingeräumt, unter drei verschiedenen peruanischen Präsidenten fast 30 Millionen Dollar an Bestechungsgeldern gezahlt zu haben.



Garcia lebt eigentlich in Spanien und war für eine Zeugenaussage in dem Fall nach Peru gereist.