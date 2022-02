Es gehe nicht um Meinungsforschung: Der Botschafter des Papstes warnt die deutschen Katholiken vor Sonderwegen. (picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow)

In einer Erklärung vor den Delegierten der Synodalversammlung in Frankfurt am Main betonte der Apostolische Nuntius, der Papst sei der Bezugspunkt und das Zentrum der Einheit von über 1,3 Milliarden Katholiken weltweit. Eine wahre Synode sei vom Heiligen Geist erfüllt und nicht ein Parlament oder eine Befragung von Meinungen, wie es die Medien tun könnten.

Die dreitägige Synodalversammlung der deutschen katholischen Kirche ist das zentrale Gremium des Reformprozesses "Synodaler Weg". Zu ihr gehören die Bischöfe, Vertreter des Zentralkomitees sowie verschiedener katholischer Berufsgruppen. Schwerpunkt am heutigen letzten Tag der Versammlung ist das Thema "Leben in gelingenden Beziehungen". Die Synodalversammlung hat bereits weitgehende Reformen gefordert, unter anderem ein Mitbestimmungsrecht der Gläubigen bei der Wahl des Bischofs.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.