Eine Flagge Saudi-Arabiens weht im Wind. (IMAGO / Zoonar / IMAGO / Zoonar.com / Valerio Rosati)

Er wird allerdings nicht dort residieren, sondern in Amman in Jordanien, wie das Außenministerium mitteilte. Das Amt wird demnach vom saudischen Botschafter in Jordanien, al-Sudairi, übernommen. Al-Sudairi wird außerdem Generalkonsul in Jerusalem, ebenfalls ohne permanent vor Ort zu sein.

Saudi-Arabien hat Israel bisher nicht als Staat anerkannt. Zuletzt gab es aber Anzeichen in Richtung einer Normalisierung: So hatte Riad im vergangenen Jahr erstmals den Weg für Direktflüge aus Israel ins Land freigemacht.

