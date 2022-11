Ukraine-Botschafter Oleksii Makeiev (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Der Botschafter des Landes in Deutschland, Makeiev, sagte im ZDF, deutsche Waffen retteten Leben. Über weitere Lieferungen sei man mit der Bundesregierung im Gespräch. Makeiev betonte, die Ukraine wolle ihr gesamtes Territorium zurückerobern, inklusive der 2014 von Russland besetzten Halbinsel Krim. Angesichts der massiven Stromausfälle in der Ukraine bat Makeiev auch um Generatoren und Transformatoren. Diese seien von russischen Raketenangriffen besonders betroffen. In der Hauptstadt Kiew gebe es deshalb derzeit nur wenige Stunden Strom am Tag.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.