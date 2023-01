Der ukraine-Botschafter Oleksii Makeiev (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Makeiev sagte im ZDF, er sei sicher, dass alles, was gefunden werden solle, gefunden werde und dass diejenigen, die darin verwickelt seien, bestraft und verurteilt würden. Die Ukraine habe in den letzten Jahren ein sehr effektives Anti-Korruptions-System aufgebaut, betonte der Botschafter. Es sei gut, dass die Vorwürfe sofort an die Öffentlichkeit gekommen seien.

Überteuerte Lebensmittel für Soldaten, Schmiergelder für Generatoren

Bislang sind zwei ukrainische Ministerien von Korruptionsvorwürfen betroffen - das Verteidigungsministerium und das Ministerium für die Entwicklung von Gemeinden und Gebieten.

Nach einem Zeitungsbericht soll das Militär Lebensmittel zu stark überhöhten Preisen beschafft haben. Dabei sollen sich Mitarbeitende des Verteidigungsministeriums bereichert haben. Der entsprechende Vertrag dazu hat laut der Nachrichtenwebsite "zn.ua" ein Volumen von umgerechnet 325 Millionen Euro. Verteidigungsminister Resnikow streitet das ab. Die Verpflegung für die Soldaten sei gemäß "dem gesetzlich festgelegten Verfahren" gekauft worden, hieß es aus dem Ministerium. Außerdem wurde eine interne Prüfung zum Einkauf der Soldatenverpflegung angekündigt. Ein parlamentarischer Ausschuss untersucht die Vorwürfe.

Der Vize-Minister für die Entwicklung von Gemeinden, Territorien und Infrastruktur, Losynskyj, wurde vor wenigen Tagen wegen Bestechung festgenommen und inzwischen entlassen. Das teilte Präsident Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft mit. Losynskyj soll Medienberichten zufolge umgerechnet fast 370.000 Euro Schmiergeld angenommen haben. Dabei geht es um den Kauf von Generatoren, um die Energiekrise im Land durch die russischen Angriffe zu bewältigen.

Präsident Selenskyj will entschlossener gegen Fehlverhalten vorgehen

Selenskyj versprach, gegen Fehlverhalten im Staatsapparat vorzugehen. Die Gesellschaft werde alle Informationen bekommen und der Staat werde die notwendigen Schritte ergreifen, sagte der Präsident zu. Es werde keine Rückkehr zu dem geben, was in der Vergangenheit gewesen sei, zu der Art und Weise, wie verschiedene Personen, die den staatlichen Institutionen nahe standen, gelebt hätten.