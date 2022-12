Ukraine-Botschafter Oleksii Makeiev (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Makeiev sagte der "Welt am Sonntag", man werde zu gegebener Zeit gemeinsam bekanntgeben, um welche Waffen es sich handele. Er wolle die Bundesregierung nicht diplomatisch unter Druck setzen, sondern erreichen, dass Deutschland das, was es habe, schneller liefere. Die Ukraine benötige dringend weitere Flugabwehrsysteme, Panzerhaubitzen, Flugabwehrpanzer und Munition. Im Hinblick auf ein mögliches Ende des Krieges sagte Makeiev, die Bundesregierung habe ihm zugesichert, dass es keine Verhandlungen mit Putin gebe, wenn die Ukraine das nicht wolle. Sollte seine Regierung dazu bereit sein, werde sie selbst entscheiden, unter welchen Umständen solche Gespräche geführt würden. Momentan brauche man keine Vermittler, sondern Verbündete, so Makeiev.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine und seinen Auswirkungen finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.