Ein Raketenwerfer MARS II ( Sebastian Gollnow/dpa)

Man sei glücklich darüber, dass nun endlich Bewegung in die Sache gekommen und das Eis gebrochen sei, sagte Melnyk der "Stuttgarter Zeitung". Gerade um das Luftverteidigungssystem Iris habe man sich hinter den Kulissen seit fast drei Monaten bemüht.

Bundeskanzler Scholz hatte der Ukraine im Bundestag die Lieferung des Systems zugesagt. Außerdem will Deutschland vier Mehrfachraketenwerfer aus Bundeswehr-Beständen und ein modernes Ortungsradar zur Verfügung stellen, das Artilleriestellungen ausfindig machen soll.

Die USA liefern nach anfänglichem Zögern Mehrfachraketenwerfer des Typs Himars an die Ukraine. Aus dem Pentagon hieß es, vier Systeme befänden sich in Europa, sie könnten in einigen Wochen eingesetzt werden. Die Himars-Systeme sind nach Angaben des Weißen Hauses Teil des jüngsten Sicherheitspakets für die Ukraine mit einem Volumen von rund 700 Millionen Dollar.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 01.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.