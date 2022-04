Andrij Melnyk, Botschafter der Ukraine in Deutschland. (imago stock&people)

Melnyk bezichtigte Steinmeier einer großen Nähe zu Russsland. Der Botschafter sagte dem "Tagesspiegel" aus Berlin, für den Bundespräsidenten sei das Verhältnis zu Russland etwas Fundamentales, ja Heiliges - egal was geschehe. Steinmeier scheine den Gedanken des russischen Präsidenten Putin zu teilen, dass die Ukrainer eigentlich kein Subjekt seien. Melnyk fügte hinzu, der Bundespräsident habe in seinen früheren Ämtern als Kanzleramtschef und Außenminister ein Spinnennetz der Kontakte zu Moskau geknüpft. Darin seien viele Leute verwickelt, die jetzt in der deutschen Ampelkoalition das Sagen hätten.

Kritik an Deutschland kam auch aus Polen. Dessen stellvertretender Regierungschef Kaczynski warf der Bundesregierung in der Zeitung "Welt am Sonntag" einen - Zitat - "starken Hang nach Moskau" vor. Sie habe jahrelang nicht sehen wollen, was in Russland unter Putin vorgehe.

