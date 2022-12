Interview der Woche

Prosor sagte im Deutschlandfunk , man unternehme viel mehr als öffentlich zu sehen sei. Als Beispiel nannte er eine Unterstützung der Ukraine im Umgang mit iranischen Drohnen, die Russland für Angriffe auf das Land einsetzt. Man versuche zudem, im humanitären Bereich zu helfen, ergänzte der israelische Botschafter in unserem Programm. Die meisten Menschen in Israel hätten ein Herz für die Ukraine, ergänzte Prosor. Aber zumindest bis jetzt habe es keine direkten Waffenlieferungen gegeben. Sollte Israel dies tun, könnte die russische Führung in Syrien Waffensysteme installieren, die Prosor zufolge echte Probleme für die israelische Luftwaffe bedeuten könnten.