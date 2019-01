Ein Autofahrer hat in der Silvesternacht im nordrhein-westfälischen Bottrop seinen Wagen in eine Fußgängergruppe gesteuert und mindestens vier Menschen verletzt, einige von ihnen schwer. Man gehe derzeit von einem gezielten Anschlag mit möglicherweise fremdenfeindlichem Hintergrund aus, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Die Ermittler hätten zudem Informationen über eine psychische Erkrankung des Täters. Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul sagte bei einem Besuch am Tatort, der Fall müsse sehr ernst genommen werden. Der Täter habe die klare Absicht gehabt, Ausländer zu töten.



Den Angaben zufolge steuerte der Täter an vier Orten in Bottrop und Essen auf Menschen zu. In der Bottroper Innenstadt fuhr er in eine feiernde Gruppe. Unter den vier Opfern sind syrische und afghanische Staatsangehörige. In Essen wurde eine Person leicht verletzt. Der Täter konnte in der Stadt später festgenommen werden. Dabei habe der 50-Jährige fremdenfeindliche Bemerkungen gemacht, hieß es weiter.