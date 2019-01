Der mutmaßliche Attentäter von Bottrop hat in einem Verhör einem Medienbericht zufolge rassistische Motive für seine Tat angegeben.

Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" unter Berufung auf Ermittler berichtet, wollte der 50-Jährige nach eigenen Angaben etwaigen Anschlägen durch syrische oder afghanische Flüchtlinge zuvorkommen. In dem Verhör soll der Täter seinem Ausländerhass freien Lauf gelassen haben. - Wie das Blatt weiter berichtet, leidet der Mann seit Jahren unter einer schizophrenen Erkrankung und lebte zeitweilig in einer psychiatrischen Klinik. Er war in der Silvesternacht mit seinem Auto in Bottrop und Essen mehrfach in Menschengruppen gefahren.