Ein Autofahrer hat in der Silvesternacht im Ruhrgebiet seinen Wagen in eine Fußgängergruppe gesteuert und mindestens vier Menschen zum Teil schwer verletzt.

Man gehe derzeit von einem gezielten Anschlag mit möglicherweise fremdenfeindlichem Hintergrund aus, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Ermittler hätten zudem Informationen über eine psychische Erkrankung des Fahrers. Nach den Angaben war der Mann in Bottrop und Essen mehrfach mit seinem Auto auf Passanten zugefahren. In der Bottroper Innenstadt seien vier Personen, darunter syrische und afghanische Staatsangehörige, zum Teil schwer verletzt worden. Der Fahrer flüchtete und konnte später in Essen festgenommen werden. Bereits bei seiner Festnahme habe der 50-Jährige fremdenfeindliche Bemerkungen gemacht, hieß es weiter.