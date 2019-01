Der Autofahrer, der im Ruhrgebiet gezielt mit seinem Wagen in Menschengruppen gefahren ist, handelte nach Einschätzung der Behörden aus rassistischen Gründen. Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul sagte, der 50-Jährige habe die klare Absicht gehabt, Ausländer zu töten. Er wurde festgenommen.

Der "Tagesspiegel" aus Berlin meldet, dass die Bundesanwaltschaft, die für Terror-Fälle zuständig ist, prüfe, ob sie die Ermittlungen übernehme. Der Täter sei vergleichbar mit radikalisierten Islamisten, die auf eigene Faust angreifen.



Bei den Auto-Attacken waren in der Silvesternacht in Bottrop und Essen insgesamt fünf Menschen verletzt worden. Eine 46 Jahre alte Frau schwebte nach Angaben Reuls zeitweilig in Lebensgefahr.