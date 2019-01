Nach dem Anschlag mit einem Auto im Ruhrgebiet ist Haftbefehl wegen mehrfachen versuchten Mordes gegen einen Mann aus Essen erlassen worden.

Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft heute früh mit. Der 50-Jährige soll in der Silvesternacht seinen Wagen in Bottrop und in Essen bewusst mehrfach auf feiernde Menschen zugesteuert haben und wurde festgenommen. Acht Personen erlitten Verletzungen.



Die Ermittler sprachen von einem gezielten Anschlag, vermutlich aus Fremdenhass. Hinweise auf Kontakte zur rechtsextremen Szene gibt es jedoch nach neuesten Informationen nicht. Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul sagte dem WDR-Hörfunk, die Polizei habe keinen Ansatzpunkt dafür gefunden, dass der mutmaßliche Täter sich "in irgendwelchen rechtsradikalten Kreisen" bewegt habe. Gestern hatte Reul gesagt, der Mann habe die klare Absicht gehabt, Ausländer zu töten. Sein Verhalten sei vergleichbar mit radikalisierten Islamisten, die auf eigene Faust angreifen.



Nach Informationen des "Tagesspiegel" aus Berlin prüft die Bundesanwaltschaft, ob sie die Ermittlungen übernimmt. Sie ist für Terror-Fälle zuständig.