Nach der Bürgerschaftswahl in Bremen: Andreas Bovenschulte wird bei der SPD-Präsidiumssitzung in Berlin mit Blumen empfangen. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Bovenschulte erklärte, er werde mit allen demokratischen Parteien über eine Regierungsbildung sprechen. Die Grünen-Spitzenkandidatin Schaefer kündigte als Reaktion auf die Stimmverluste ihrer Partei ihren Rücktritt an. Vertreter der Linken warben für eine Fortsetzung der bisherigen rot-grün-roten Koalition. CDU-Generalsekretär Czaja sprach sich dagegen für ein Bündnis mit seiner Partei aus und verwies auf Überschneidungen beim Thema innere Sicherheit.

Esken: Bovenschulte kann Koalitionsbildung selbst gut abschätzen

SPD gewinnt mit 29,9 Prozent - amtliches Endergebnis erst am Mittwoch

Die SPD hatte die Bürgerschaftswahl in Bremen gestern gewonnen. Die Landeswahlleitung teilte in der Nacht mit, die Sozialdemokraten kämen laut einer amtlichen Hochrechnung auf 29,9 Prozent der Stimmen. Das ist ein Plus von fünf Prozentpunkten. Die CDU erreicht 25,7 Prozent und verliert damit einen Prozentpunkt. Die Grünen erzielen laut der Hochrechnung 11,7 Prozent, nach 17,4 Prozent bei der Wahl 2019. Die Partei Die Linke kommt auf 11,2 Prozent, die rechtspopulistische Partei "Bürger in Wut" auf 9,6 Prozent. Auch die FDP wird mit 5,2 Prozent voraussichtlich wieder in der Bürgerschaft vertreten sein.

Die Landeswahlleitung erklärte, die Hochrechnung sei repräsentativ. Das vorläufige amtliche Endergebnis wird für Mittwoch erwartet.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.