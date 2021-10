Box-Profi Tyson Fury hat seinen Weltmeistertitel des Verbandes WBC im Schwergewicht verteidigt.

Er siegte in Las Vegas nach elf Runden durch K.o. gegen den Amerikaner Deontay Wilder. Die beiden haben sich bereits zum dritten Mal gegenübergestanden.



In der Klasse Halbschwergewicht hat Dominic Bösel sich seinen IBO-Weltmeistertitel wieder zurückholen können. Bösel gewann die Revanche in Magdeburg gegen Robin Krasniqi nach Punkten. Er bekommt nun aller Voraussicht nach eine WM-Chance im größeren WBA-Verband.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.