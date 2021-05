Ermittlern in Deutschland ist ein Schlag gegen die weltweite Verbreitung von kinderpornografischem Material im sogenannten Darknet gelungen. Wie das Bundeskriminalamt mitteilte, konnte eine Plattform mit dem Namen 'Boystown' abgeschaltet werden.

Zwei mutmaßliche Betreiber des Portals sowie ein aktives Mitglied seien bereits im April festgenommen worden. Gegen einen weiteren Betreiber, der in Paraguay lebt, liege ein internationaler Haftbefehl vor. Alle vier Hauptverdächtigen seien deutsche Staatsbürger. Die Ermittlungen gegen sie dauerten noch an. Die Plattform fungierte im Darknet als Tauschbörse für kinderpornografisches Material. Sie soll weltweit zuletzt rund 400.000 Mitglieder gehabt haben.



Lesen Sie die Pressemitteilung des BKA hier nach.



Mehr dazu in Kürze.

