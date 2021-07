Im vergangenen Jahr sind die erneuerbaren Energien weltweit in hohem Maße ausgebaut worden - aber wohl nicht genug, um die Klimaziele zu erreichen.

Das geht aus der jährlichen Studie des Energiekonzerns BP hervor. Demnach seien Wind- und Solaranlagen im Jahr 2020 um "kolossale" 238 Gigawatt ausgebaut worden. Das seien 50 Prozent mehr als jemals zuvor, und das trotz der Turbulenzen und der Rezession, die mit der Coronapandemie einhergegangen seien. Es handle sich jedoch noch nicht im einen entscheidenden Richtungswechsel hin zur Erfüllung der UNO-Klimaziele.



Der weltweite Anteil an erneuerbaren Energien stieg auf 11,7 Prozent (Vorjahr: 10,3 Prozent). Weltweit dominiert weiterhin die Energieversorgung mit Kohle (35,1 Prozent, minus 1,3 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr). Anders in Europa: Die erneuerbaren Energien machen inzwischen 23,8 Prozent aus, mehr als Atomenergie. Damit ist Europa dem Bericht zufolge die erste Region, in der erneuerbare Energie den größten Anteil an der Energiegewinnung ausmachen. In Deutschland liegt der Anteil erneuerbarer Energien sogar bei 40,6 Prozent (Vorjahr: 36,5).



Insgesamt ist der Energiebedarf im Jahr 2020 um 4,5 Prozent gesunken, auch die CO2-Emissionen sanken so stark wie seit 75 Jahren nicht mehr, um 6,3 Prozent. Dies führt der Bericht aber auf die Corona-Pandemie zurück und konstatiert, dass "greifbare, konkrete Umstellungen" vonnöten seien, um das Zwei-Grad-Klimaziel der UNO zu erreichen.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.