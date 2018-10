"München, 1918: Wir kämpfen in einem aussichtslosen Krieg, wir sterben in Schützengräben, sterben an Hunger. Ich kämpfe gegen Kriegstreiberei, gegen die Monarchie, für den Frieden. Die Leute schimpfen mich einen Pazifisten, einen Sozialisten, Intellektuellen, Juden und Träumer. Hier erzähle ich Euch meine Geschichte. Eine Geschichte von Krieg und Revolution, von Freiheit und Mord. Eine Geschichte aus Bayern - heute vor 100 Jahren. Mein Name ist Kurt Eisner."

Kurt Eisner war 1918 der erste Ministerpräsident von Bayern. Und wer will, kann mit "Ich, Eisner!" täglich WhatsApp-Nachrichten von Eisner bekommen – vier Monate lang. Einer der Köpfe des Projekts ist Matthias Leitner - er sagt: "Wir wollen den Menschen Eisner erfahrbar machen."

Chatbot plus

Eisner sei als Ministerpräsident Bayerns eine wirkmächtige Figur gewesen – so habe er zum Beispiel das Frauenwahlrecht und den 8-Stunden-Tag eingeführt. Mit dem Geschichtsprojekt per WhatsApp wolle man auch ein Publikum ansprechen, das bisher wenig von den Angeboten des BR mitbekomme. Erfolgreich, sagt Leitner: vor allem Schülerinnen und Schüler, die das Thema gerade im Unterricht behandeln, würden sich bei den Autoren melden.

Kurt Eisner wurde am 21. Februar 1919 von einem völkischen Studenten ermordet (picture-alliance / dpa)

Die Kommunikation erfolgt größtenteils über einen Chatbot – der verschickt teils Originaltexte von Eisner, teils recherchebasierte Texte, die das Autorenteam dem 1919 ermordeten Politiker auf den Leib geschrieben hat. Wenn die User antworten, reagiert der Bot - bei sehr individuellen Anfragen, aber auch, wenn sich aus Posts größere Debatten ergeben, würden aber die Macher des Projekts zurückschreiben.

Der BR nutze verstärkt neue Medien und Apps, um deren journalistische Anwendungsfähigkeit zu testen. Das sei wichtig für die Zukunft des Journalismus, so Leitner, denn: "Mit dem alten Besteck kommt man im Digitalen nicht weiter."