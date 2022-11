American Football

Szene aus dem NFL-Spiel Tampa Bay Buccaneers gegen Seattle Seahawks in der Allianz Arena in München (13.11.2022) (Sven Hoppe / dpa)

Die erste reguläre NFL-Partie auf deutschem Boden fand vor rund 67.000 Zuschauern statt. Nach Angaben der Liga hätten rund drei Millionen Tickets verkauft werden können. Die NFL erhofft sich durch die Premiere auf deutschem Boden einen Werbeeffekt für den US-Sport. Neben Deutschland sind Großbritannien und Mexiko bislang die einzigen Austragungsorte im Ausland.

Deutsche Fans dürfen sich einem Medienbericht zufolge im kommenden Jahr auf ein zweites Hauptrundenspiel der National Football League freuen. Wie die "Bild am Sonntag" berichtet, will die Liga neben dem bereits geplanten Spiel in Frankfurt am Main eine weitere Partie in Deutschland austragen. Vonseiten der NFL gab es dafür zunächst keine Bestätigung. Allerdings hatte NFL-Chef Roger Goodell das Thema zuletzt selbst befeuert. "Es würde mich nicht überraschen, wenn es bald über die bisher geplanten Spiele hinausgehen würde", sagte der 63-Jährige.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.