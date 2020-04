In der Ukraine werden weitere Feuerwehrleute eingesetzt, um den Brand in den radioaktiv belasteten Wäldern um das havarierte Atomkraftwerk Tschernobyl zu bekämpfen.

Der Katastrophenschutz erhöhte die Zahl der Einsatzkräfte um rund 50 auf nunmehr etwa 320. Die Löscharbeiten dauern mittlerweile sechs Tage. Die Feuerwehr wird von Flugzeugen und Helikoptern unterstützt. Die Behörden versichern weiterhin, dass es keine erhöhte Strahlung in den benachbarten bewohnten Gebieten gebe. Im Bereich der Löscharbeiten gebe es an einzelnen Abschnitten erhöhte Werte. Ein 27-Jähriger habe inzwischen gestanden, für den Brand in der Sperrzone verantwortlich zu sein.



Nach der Explosion des Blocks vier im sowjetischen Atomkraftwerk Tschernobyl 1986 wurden radioaktiv belastete Landstriche um die Atomruine gesperrt.